Çiğli Belediyesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti Unvanını 5. Kez Kazandı

Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Bürosu'nun Strazburg'da düzenlediği toplantının ardından üst üste 5'inci kez "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti" unvanını kazandı.
Çiğli Belediyesi, İzmir'de bir ilke imza atarak, hayata geçirdiği hizmet, projeler, yerelde inşa ettiği katılımcılık mekanizmaları ve demokrasiye sağladığı katkılarla 2019-2020-2021-2022-2023'te üst üste 5 yıl Avrupa Yerel Demokrasi Ödülü'nün sahibi oldu. Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi Binası'nda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından belediye faaliyetlerinin yer aldığı bir sunum yapıldı.
ÇİĞLİ BELEDİYESİ BİRÇOK PROJE İLE ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI
Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin belirlediği "Yerel Topluluklar: Demokratik Dayanıklılığı Ön Plana Çıkartıyor" konu başlığı ile ilgili yıl boyunca düzenlediği 'Deprem Bölgesine Geleneklerimizden Gelen İmece Usulü ile Ulaştırdığı Yardımlar', Sabancı Vakfı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğü uluslararası bir proje olan 'Şehrime Değer, Avrupa'nın 7 ülkesinden gelen gençler ile yürütülen çevre duyarlılığı etkinlikleri, Çiğli'de yaşayan vatandaşların beklentilerinin çok daha etkin karşılanması amacıyla mahalle muhtarlıklarına kurulan sandıklar, çocuklara demokrasiyi öğreten 'Bir Fikrim Var' isimli çocuk oyunu gibi birçok etkinlik ve proje ile katılım sağladı.
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI GÜMRÜKÇÜ: "İZMİR'DE BİR İLKE İMZA ATTIK"
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, göreve geldiği günden bu yana Avrupa Yerel Demokrasi ödülünü her yıl Çiğli'ye kazandırdıklarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Gümrükçü, "İzmir'de bir ilke imza atarak 5. Kez bu ödülü almaya hak kazandık. Her daim ilçemiz için çalıştık ancak bunun yanında yaşadığımız pandemi, deprem gibi toplumu derinden sarsan olumsuz olaylar sonrasında da en hızlı harekete geçen ve koordine olan belediye olduk. Yaşadığımız 6 Şubat depreminde hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız anında harekete geçti. İlçemizden onlarca tır dolusu yardım deprem bölgesine ulaştırıldı, her sene olduğu gibi bu sene de mahallelere kurduğumuz sandıklar ile vatandaşlarımızın dilek, şikayet ve taleplerini en hızlı şekilde öğrendik bu konuda da Türkiye'de bir ilke imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana uluslararası mecrada birçok ödülün sahibi olmuştuk ancak bu ödülü görev süremiz boyunca her sene alarak bir ilke imza atmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle aldığımız bu ödülü değerli çalışma arkadaşlarıma ve hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen çok kıymetli Çiğli halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
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