Çiğli Belediyesi\'nin Akvaryum Cafe\'sine motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Cafe'ye, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Cafe'ye saat 02.47'de motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çiğli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Çiğli Belediyesi'nden tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait Akvaryum Cafe'ye dün gece saat 02.47'de motosikletli, kimliği henüz belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş; emniyet güçleri hızlı bir şekilde olayı soruşturmaya başlamıştır. Belediye Başkanımızın makam aracına yönelik saldırının ardından yaşanan bu olayla beraber üzüntü ve hassasiyetimiz bir kat daha artmakla birlikte; suçluların yakalanması, saldırıların kaynağı ve arkasındaki bağlantıların gün yüzüne çıkması için yürütülen adli süreci yakından takip ettiğimiz bilinmelidir. Belediyemizin ve dolayısıyla halkın iradesinin hedef alındığı bu saldırıları kınıyoruz. Her türlü tehdit, iftira ve organize şiddet girişimlerine boyun eğmeyecek; halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."