Çiğli Belediyesi ve İzmir Mimarlar Odasından mesleki denetim protokolü - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi ve İzmir Mimarlar Odasından mesleki denetim protokolü

16.03.2022 16:36
Çiğli Belediyesi ve İzmir Mimarlar Odasından mesleki denetim protokolü

Çiğli Belediyesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi, doğal çevrenin korunarak nitelikli yapılaşmanın sağlanması amacıyla mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolüne imza attı.

Çiğli Belediyesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi, doğal çevrenin korunarak nitelikli yapılaşmanın sağlanması amacıyla mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolüne imza attı.

Çiğli Belediyesi, önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. 9 yıllık aranın ardından Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında, halka nitelikle hizmet sunabilmek için mesleki iş birliği yapılacak. 6235 sayılı TMMOB kanunu uyarınca; iş yapan firmaların odaya kayıtlı olmaları, büro tescili yaptırmaları, mesleki yetki ve koşulları taşıyıp taşımadıkları, fenni mesuliyet iş adedi metrekare sınırlarını aşıp aşmadıkları konularında iki kurum birlikte incelemelerde bulunacak.

Başkan Gümrükçü: "Ortak sorumlulukla çalışacağız"

İmzalanan iş birliği protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz ilk gün söylediğimiz gibi kentimizi ortak akılla yönetme arzusuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 9 yıllık aranın ardından Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile değerli bir protokole imza attık. Böylelikle üretilen hizmetlerin elektronik ortamda daha hızlı ve şeffaf kılınmasının yanı sıra ortak sorumluluk bilinciyle tarihi ve ekolojik değerlerin korunması için dayanışma içerisinde olacağız. Meslek odalarının bilgi, birikim ve tecrübeleri yerel yönetimler açısından çok büyük bir şans. Çiğli Belediyesi olarak, imzaladığımız ve bundan sonra imzalayacağımız protokollerle bu imkanı kentimizin gelişimi için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi ve İzmir Mimarlar Odasından mesleki denetim protokolü - Son Dakika


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