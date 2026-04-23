Ünlü modacı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Moda Akademisi, kariyer günleri kapsamında Türk moda tasarımcısı Cihan Nacar'ı ağırladı. "Moda Yolculuğu: İlhamdan Tasarıma" başlıklı söyleşide konuşan Nacar, moda tasarım sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı. Karamürsel Kız Meslek Lisesi ve Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlik, soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde tamamlanırken, moda eğitimi ile sektör deneyimini bir araya getirerek katılımcıların vizyonuna katkı sundu.

Modaya yönelik her şey konuşuldu

Moda tasarımının yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını ifade eden Nacar, tasarımın aynı zamanda araştırma, gözlem ve disiplinler arası düşünmeyi gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Tasarımın fikir aşamasından koleksiyon oluşturmaya ve üretime uzanan tüm evreleri, modacı Cihan Nacar'ın profesyonel deneyimleri üzerinden ele alındı. Katılımcılar, ilham kaynaklarından özgün tasarım dili oluşturmaya kadar birçok konuda kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Nacar'dan öğütler

Genç tasarımcı adaylarına önemli tavsiyelerde bulunan Nacar, bu alanda ilerlemek isteyenlerin öncelikle sektörü yakından tanıması gerektiğini belirterek, "Bu yolda yürümek için mutlaka bu alanda çalışmanız gerekiyor. Uzun süre bir yerde çalışın, üretim süreçlerini ve çalışma prensiplerini yerinde görün. Hemen kendi markanızı kurmak zorunda değilsiniz. Bu yol zamanla sizi istediğiniz noktaya götürecektir" dedi.

"İyi bildiğiniz bir işi yapın"

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Nacar, moda sektöründe başarının denemekten geçtiğini vurgulayarak, "Her şeyi yapmak zorunda değilsiniz, iyi bildiğiniz işi yapın. Bu alandaki boşlukları iyi gözlemleyin ve o yönde ilerleyin" dedi. İnsan ilişkilerinin meslekte önemli yer tuttuğunu ancak zaman zaman zorlayıcı olabildiğini de dile getiren Nacar, iletişimin işin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

"Hiç bir zaman pes etmedim"

Karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmeyi düşünmediğini belirten başarılı tasarımcı, "Burası yarış alanı. Bu yarışta var olmak önemli. Ben hep önüme baktım ve pes etmedim" diyerek gençlere ilham verdi. - KOCAELİ