Çıldır Gölü'nde Keman Konseri

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Haber: Özkan Karakaya

(ARDAHAN) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Ardahan'ın Çıldır Gölü, bu yıl da yüzeyinin tamamen donmasıyla dikkat çekerken, tatil için Ardahan'a gelen Elazığlı 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mihrimah Ela İrtegün de donan gölün üzerinde keman çaldı.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde keman çalan Ela İrtegün, hem çevresindeki doğanın hem de suyun oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ela İrtegün, "Elazığ'dan tatil için Ardahan'a geldim, Çıldır Gölü'nü görmek ve donmuş gölün üzerinde keman çalmak hayalimdi. Burayı herkesin görmesini isterim ve kendi hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ela İrtegün'ün Çıldır Gölü üzerindeki keman performansı, bölgedeki yerli halk ve turistlerden büyük ilgi gördü.