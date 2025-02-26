Çıldır'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çıldır'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Çıldır\'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Çıldır ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Törenler hükümet konağı önünde çelenk sunma ile başladı, ardından kültür merkezinde çeşitli etkinliklerle devam etti.

26.02.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Çıldır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Çelenk Sunma töreni ile başlayan program, Çıldır Kültür Merkezinde icra edilen kutlama programıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören ilçe Kaymakamı, Garnizon Komutamı ve Belediye Başkan Vekilinin bayram kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkan Vekili Kadim Coşkun yaptı. Ardından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Devran Yılmaz tarafından yazılmış olan 'Al Bayrağın Gölgesinde Çıldır Sancağı' oyununun sahnelenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın büyük ilgi ve coşku uyandıran 93 Koçaklaması şiirini seslendirmesiyle devam etti. Şiirlerin okunmasının ardından Felsefe Öğretmenimiz Deniz Topkaya'nın hazırlamış olduğu halk oyunları gösterimi sergilendi. kutlama programı halk ozanları Mehmet Oktay ve Mahmut Yılmaz'ın türkülerini seslendirmesiyle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören son buldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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