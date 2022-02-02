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'Çılgın dönerci'nin kar banyosu - Son Dakika

'Çılgın dönerci'nin kar banyosu

02.02.2022 09:32
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu

Amasya'da 'çılgın usta' diye bilinen dönerci Lütfi Kol, kar yağışı sonrası dondurucu soğuğun etkili olduğu bu günlerde mesaisine soyunup kar banyosu yaparak başlıyor.

Amasya'da 'çılgın usta' diye bilinen dönerci Lütfi Kol, kar yağışı sonrası dondurucu soğuğun etkili olduğu bu günlerde mesaisine soyunup kar banyosu yaparak başlıyor.

Önce güreşçiler gibi peşrev çekiyor

Aşırı soğuğa rağmen elbiselerini çıkardıktan sonra önce güreşçiler gibi peşrev çekiyor. Karlı zeminde sürünmesinin ardından tepeden tırnağa vücuduna kara buluyor. Peşinden beyaz örtüye dalış yapıp yuvarlanan evli ve 5 çocuk babası Kol, sonrasında da elbiselerini giyerek çalıştığı restoranın yolunu tutuyor.

Odun ateşinde harıl harıl yanan döner tezgahının karşısında akşama kadar çalışan 43 yaşındaki Kol, "35, 40 yıldır Amasya'ya bu kadar kar yağmamıştı. Çok sevindim. Bu yüzden de her gün işe gelirken kar banyosu yapıyorum" dedi.

"Çılgın döner yiyenler üşümez"

Ailesinin hastalanacağından endişelendiğini anlatan Lütfi Kol, "Üşümüyorum. Çılgın döner yiyenler üşümez. Bu hobimi sağlığım elverdiği boyunca sürdüreceğim" diye konuştu.

'Çılgın dondurmacı'ya kar banyosu daveti

Antalya'da ziyaret edip karşılıklı oynayarak eğlendikleri 'Çılgın dondurmacı' Mehmet Dinç'i kar banyosu yapmaya davet eden Kol, bu çılgın hobisini meslektaşlarına da önerdi. - AMASYA

'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu
'Çılgın dönerci'nin kar banyosu

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Amasya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çılgın dönerci'nin kar banyosu - Son Dakika


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