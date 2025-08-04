Çılgın Mısırcı\'dan Özel Çocuklara Mısır İkramı

Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' olarak bilinen Yasin Yassıçayır, tezgahından elde ettiği gelirlerle Bolu'da özel öğrencilere mısır ikram etti.

Karabük'te 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, çeşitli etkinliklerle özel eğitimli çocukların gönüllerini kazanmaya devam ediyor. Yassıçayır, kendi imkanlarıyla Bolu'ya gelerek özel eğitimli çocukları satış yaptığı standa davet ederek mısır ikramında bulundu. Genç mısırcının düzenlediği etkinlik, takdirle karşılandı. Yassıçayır, 81 ildeki özel çocuklarla bir araya gelme projesinin 10'uncusunu Sakarya'da gerçekleştireceğini ifade etti. - BOLU