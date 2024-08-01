Çilimli\'de düzenlenen Yaz Kur\'an kursları futbol turnuvası sona erdi

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DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an kursları futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları Kaymakam Furkan Alpay ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından verildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı Futbol Turnuvası'nda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar belli oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Kaymakam Furkan Alpay ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından taktim edildi.

Başkan Yıldız "Gençlerimizin spora olan ilgisini desteklemek ve onları teşvik etmek bizim için büyük bir mutluluk. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan amcadan hediye

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Yaz Kur'an kurslarını gezerek Kur'an-ı Kerime geçen öğrencilere hediyelerini verdi. Öğrenciler Başkan Yıldız'a teşekkür ettiler. - DÜZCE