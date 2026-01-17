Trafik güvenliği için yenileniyor - Son Dakika
Trafik güvenliği için yenileniyor

Trafik güvenliği için yenileniyor
17.01.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Düzce'nin Çilimli ilçesinde belediye ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eski ve yıpranmış trafik tabelalarını yeniliyor. Bu çalışmaların sürdürülmesiyle olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda zamanla eskimiş ve yıpranmış trafik tabelaları yenilenerek daha görünür ve güvenli hale getirildi.

Çilimli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım ve düzenleme çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların trafik işaretlerini daha rahat fark etmesi sağlanırken, olabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çilimli Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Belediye, daha güvenli bir Çilimli oluşturmak adına gerekli tüm bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

