Cilo’nun eteklerinde 15 bin kişilik düğün - Son Dakika
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Cilo’nun eteklerinde 15 bin kişilik düğün

Cilo’nun eteklerinde 15 bin kişilik düğün
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki Pinyanişi aşiretinin düğününde yaklaşık 15 bin kişi katılırken, geleneksel takı töreni de yapılmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki Pinyanişi aşiretinin düğününde yaklaşık 15 bin kişi katılırken, geleneksel takı töreni de yapılmadı.

Cilo Dağları'nın eteklerindeki düğüne Türkiye'nin dört bir yanından, Irak ve İran'dan davetliler katıldı. Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişi davul ve zurna eşliğinde halay çekerek aynı sofrada buluştu. Farklı siyasi görüşlerden ve farklı bölgelerden insanların bir araya geldiği düğün, bölgedeki değişen sosyal atmosferin dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

Düğünde bir başka dikkat çeken ayrıntı ise gösterişten kaçınılmasıydı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin oluşturduğu hassasiyetler gözetilirken, vatandaşların ve kameraların önünde geleneksel takı töreni de yapılmadı. Davetliler hediyelerini aileye özel olarak ulaştırdığı düğünde; Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan ile Aşiretin Kanaat Önderi ve İş İnsanı Teoman Zeydan ise huzur, güven, kardeşlik, birlik ve ortak gelecek vurgusu yaptı.

15 bin kişinin buluştuğu düğünde açıklamalarda bulunan Ali İhsan Zeydan, "Bizim devletimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Burada her zaman devletimizle vatandaşımız arasında köprü olmaya çalıştık. Bu ülke bizim ülkemiz. Bugünkü kalabalığa gelince; buradaki dostluğun, kardeşliğin emaresi bu. Herkes bizim dostumuz, biz herkesin dostuyuz. Türkiye biziz, biz de Türkiye'yiz. Bu süreç de kardeşliğimizi ilelebet ileriye götürecek bir süreç. Herkes ağzına, diline sahip olsun; söylediklerine dikkat etsin. Hassas bir süreç. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, insanların ikinci sefer yüreklerine ateş düşürmeye de gerek yok. 10 sene önce olmuş bir olayı sanki yeni olmuş gibi insanlara deklare etmek çok yanlış bir şey. Artık şöyle bir şey söyleyeyim; kan ve rant siyaseti inşallah ülkemizde son bulacak" dedi.

Teoman Zeydan ise "Elhamdülillah Türkler, Kürtler, Araplar hepimiz kardeşiz. Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor. Maalesef belirli bir süre nifak sokuldu aralarına. Çok şey kaybettik, çok can kaybettik, çok şehit verdik. Hepsine rahmet diliyorum. Bir canın geri gelmesi mümkün değil. Ama bundan sonra bir canın gitmemesi için mücadele etmemiz lazım. Şu anda bütün anneler dua ediyor bu işin selametle sonuca ulaşması için. Herkes dua ediyor. Ben şahsen de elimden geldiğince gençlerle sadece Terörsüz Türkiye projesini konuştum. Her gece bir mahallenin, bir köyün gençleri gelirdi. Gençlere anlattım; çok kaybımız var, hepimiz kaybediyoruz, kazanan kimse yok" ifadelerini kullandı.

Düğünlerdeki takı gösterisine de değinen Teoman Zeydan, "Düğüne giden biri hediye vermek ister. Biz engellemeye çalışıyoruz, ama adam içinden gelmiş hediye verecek. Şimdi bizim bölgeye çok büyük aslında haksızlık ediliyor. İnsanlara altın göstermenin, insanlara para göstermenin çok yanlış ve çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok karşıyım bu işe" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cilo’nun eteklerinde 15 bin kişilik düğün - Son Dakika

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