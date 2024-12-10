Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Geçiş Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika
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Yerel

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Geçiş Yoğunluğu Azaldı

Suriye'ye geçişlerdeki yoğunluk azaldı; 400-500 kişi geçiş yaptı ve kimlikler iptal ediliyor.

10.12.2024 19:13
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesiyle hareketli olan Cilvegözü'nde yoğunluk, düne göre azdı. Kapıya geçiş için gelenlerin yanı sıra ailesini uğurlamaya gelenler de vardı.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesiyle birlikte birkaç gündür Suriyeliler ülkelerine geçiş yapıyor. Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı bu geçiş yerlerinden biri. Suriye topraklarına pazar günü 216 kişinin geçtiği açıklanırken, dün gün boyu en fazla bin kişinin geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

Suriye'ye geçmek için bekleyenlerin sayısı bugün sabah saatlerinde düne göre düşüktü. Suriye'ye bugün geçiş yapan kişi sayısı yaklaşık olarak 400- 500 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Sınır kapısında sırada bekleyenlerin çoğu genç ve orta yaş erkeklerden oluşuyor. Kadın ve çocuktan oluşan aileler, erkeklere oranla daha az olduğu gözlemlendi. Genç erkeklerin çoğunun İstanbul'da, Antalya'da tekstil, restorant, taşımacılık gibi iş kollarında çalışan erkekler olduğu öğrenilirken, birçok kişi ise ailesini, akraba ve eş dostlarını görmeye gittiklerini belirtti.

Kapıya bakmaya geldik

Geri dönüş kuyruğunda bekleyenlerin hepsi Suriye'ye dönmek için beklemediğini, kimisi eş ve çocuğunu, kimisi ablasını Suriye'ye uğurlamak için Cilvegözü'ne geldiğini, kendisinin 4- 5 ay sonra işlerini yoluna koyduktan sonra geri dönüş yapacağını belirtti. Bazı Suriyeliler, sınır kapısındaki hareketliliği görmeye geldiğini, bir süre bekledikten sonra geçişi düşüneceğini kaydetti.

Türkiye'den çıkan Suriyelilerin geçici kimlikleri iptal ediliyor

Öte yandan, Türkiye'deki sınır kapılarından Suriye'ye geçiş yapan Suriyelilerin geçici kimlikleri iptal ediliyor. Bu uygulamanın geri dönüşü engellemek için yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Geçiş Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika

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