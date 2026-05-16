CİMER ile Sorunlara Hızlı Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CİMER ile Sorunlara Hızlı Çözüm

16.05.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CİMER, vatandaşların başvurularını hızla değerlendirip çeşitli sosyal sorunlara çözüm üretti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşlardan gelen farklı birçok başvuruyu ilgili kurumların harekete geçmesini sağlayarak karşılıksız bırakmadı.

Vatandaşın talepten şikayete bilgi arayışından kamu hizmetine teşekküre kadar her alanda başvurularını karşılayarak ilgili kamu kurumları üzerinden çözüme aracılık eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşlardan gelen farklı talep ve şikayetleri açıkladı.

Bu çerçevede Çanakkale'de cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki kız çocuğunun istismarcısı tarafından kaçırılmaya çalışıldığı, tehditleri nedeniyle okula devam edemediği iddialarına konu başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi üzerine eğitimin devamlılığı için gerekli tedbirler alınarak öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi.

Yaşı küçük bir kız çocuğunun evlendirilmesine mani olunmasını isteyen bir vatandaşın başvurusu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Tüm hazırlıkları tamamlanan düğün iptal edildi, 16 yaşındaki kız çocuğu hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa istinaden gerekli çalışmalar icra edildi.

Kadın sığınma evine yerleşen annesine boşanma davası açmamasını telkin eden mektubunun iletilmesini isteyen oğlunun tehdit içerikli başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Kadının korunmasına ilişkin güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Erzurum'da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Erzurum'da bir mahallede yasaklı madde ticareti yapıldığı ve çocukların suça sürüklendiğine ilişkin yapılan başvurular üzerine İçişleri Bakanlığı hızla harekete geçti. 16 şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilerek NARKO operasyonlar genişletildi. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bölgede suç unsurlarına yönelik operasyonel süreç devam ediyor.

Yaşlı teyzenin mağduriyeti, CİMER'e yapılan başvuruyla giderildi

Aksaray'da sabıkalı oğlunun yaşlılık maaşını alması nedeniyle gün ışığı almayan, nemli, küflü bir ortamda ağır şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan, çok istediği huzur evine yerleşemeyen yaşlı teyzenin talebi bir hafta gibi kısa bir sürede karşılandı. Sağlık sorunları yaşayan kadın, devlet koruması altına alındı, acil olarak huzurevine yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Madde bağımlısı kişinin okuldaki görevlendirmesine son verildi

İzmir'de bir ilköğretim okulunda görev yapan kamu çalışanının madde bağımlısı olduğu, okulda ve parklarda çocukların gözü önünde sürekli olarak madde kullandığına ilişkin başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi ardından hızla inceleme başlatıldı, şahsın okuldaki görevlendirilmesine son verildi.

Sahte şeyhe soruşturma

Diyarbakır ili Kulp ilçesinde kendisini şeyh olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömüren ve kız çocuklarını da taciz ettiği iddia edilen kişiye yönelik CİMER'e yapılan müracatlar üzerine ilgili kurumlar hızla harekete geçti. Göz altına alınan şahıs, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dava sürüyor.

Devletimi yanımda hissettiğim için teşekkürler

Şanlıurfa Akçakale'de ikamet eden 3 ailenin ve çocuklarının insani dramını ihbar eden CİMER başvurusu, ilgili kurumların devreye girmesiyle çözüme kavuşturulurken, devletin her açıdan desteğini gören aileden CİMER'e teşekkür başvurusu yapıldı. İşsizlik konusunda sesinin duyulmasını istediği için yaptığı başvuru karşısında devletin birçok kurumu tarafından kendisiyle yakından ilgilenildiğini belirten vatandaş CİMER'e, "Benim tek sıkıntım işsiz olmaktı onlar da ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Teşekkür ederim" diye yazdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CİMER ile Sorunlara Hızlı Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: CİMER ile Sorunlara Hızlı Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.