Çin Büyükelçisinden Depremzedelere Destek - Son Dakika
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Çin Büyükelçisinden Depremzedelere Destek

Çin Büyükelçisinden Depremzedelere Destek
06.06.2026 11:30
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Jiang Xuebin, dezavantajlı depremzede vatandaşlara 300 bin TL'lik market kartı yardımı sağladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, dezavantajlı depremzede vatandaşlara yardımda bulundu.

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinin ardından ampüte olan, engelli, mağdur kadınların içinde bulunduğu 120 kişiye 'market kart' verildi. Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen etkinlik ile 120 kişiye 300 bin TL'lik 'market kart' dağıtıldı. Beyazay Derneği'nin davetiyle gerçekleşen etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Halk Cumhuriyeti olarak 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Türk milletiyle birlikte olduklarını ifade ederek, "6 Şubat 2023 tarihinden sonra bu bölgedeydik. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Yıllar sonra yeniden buraya geldik ve buradaki vatandaşlara az da olsa katkı sunmak istedik. İmkanlarımız kısıtlı ama dostluğumuz ebedidir" dedi.

Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ümmü Gülsüm Öncel ise konuşmasında, "6 Şubat depremlerinin ardından sağladığınız kıymetli destekleriniz için Çin Halk Cumhuriyeti'ne en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük afetin neden olduğu maddi ve manevi hasar devam etmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan en büyük önceliklerimizden biri deprem nedeniyle ampute kalan vatandaşlarımızın durumudur. Bu vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunabilmeleri için biyonik ve estetik protezlere ihtiyacımız vardır. Bunun yanı sıra akülü araçlara ihtiyacımız vardır. Dayanışmanın iyileştirici gücüne olan inancımızla desteğinizin katlanarak artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında temsili hediye Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin tarafından Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ümmü Gülsüm Öncel'e verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çin Büyükelçisinden Depremzedelere Destek - Son Dakika

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