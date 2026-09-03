Çin'de Saudel Tayfunu'nun selinde onlarca araç sürüklendi - Son Dakika
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Çin'de Saudel Tayfunu'nun selinde onlarca araç sürüklendi

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Çin'in Fujian eyaletinde etkili olan Saudel Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu Fuding kentinde onlarca araç sel sularına kapıldı. Tayfun, Zhejiang'da bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla kişiyi mahsur bırakırken, yetkililer yardım için insansız hava araçları kullandı.

Çin'in doğusunda etkili olan Saudel Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Çin'in güneydoğusunu Saudel Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci kampüste mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalanlara yiyecek ve içme suyu ulaştırmak için insansız hava araçları kullandı.

Tayfun, Güney Çin Denizi'nde yeniden güç kazandıktan sonra Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde üçüncü kez karaya çıktı. Fujian ve Zhejiang eyaletlerine şiddetli yağış getiren fırtınanın, Guangdong üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor. Fujian ve Guangdong'daki şiddetli yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Fujian eyaletinin Fuding kentinde alçak kesimdeki sokaklar sel suları altında kalırken araçlar da sel sularına kapıldı. Onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Zhejiang, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çin'de Saudel Tayfunu'nun selinde onlarca araç sürüklendi - Son Dakika

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