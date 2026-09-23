Çin\'in Ankara Büyükelçisi Jiang, Batman Valisi Canalp\'a çay seti hediye etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun davetiyle geldiği Batman'da valiliği ziyaret etti.

Büyükelçi Jiang'ı Valilikte Batman Valisi Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi karşıladı. Ziyaretin sonunda Büyükelçi Jiang, Vali Canalp'e Çin çay seti hediye etti. Vali Canalp de Büyükelçi Jiang'a petrol at başı figürü takdim etti.