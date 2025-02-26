Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Başkanı İzmir'de - Son Dakika
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Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Başkanı İzmir'de

Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Başkanı İzmir\'de

Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) Başkanı Dr. Yang Wanming, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Çin ile olan dostane ilişkileri ilerletme arzusunu dile getirdi.

26.02.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
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Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) Başkanı ve bakan seviyesindeki Dr. Yang Wanming, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Dr. Yang Wanming ve beraberindeki heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın B40 Balkan Şehirleri Ağı Sofya Zirvesi'ne katılması nedeniyle Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasında iş birliği imkanları ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünyadaki kardeş şehirleriyle dostluğunu geliştirmek, uluslararası iş birliklerini ilerletmek, dünya barışını korumak ve ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) Başkanı Dr. Yang Wanming ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın B40 Balkan Şehirleri Ağı Sofya Zirvesi'ne katılması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ağırladı. Ziyarette, Yıldır'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Elvin Sönmez Güler ve belediye bürokratları da yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Yıldır: İş birliği çok önemli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, "Tüm dünyada Çin'in gösterdiği dinamik ve enerjik gelişim bizi çok etkilemiş durumda. İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut dostane ilişkilerimizi daha da ilerletme arzusundayız. Bu ziyaretlerle motivasyonumuz artıyor. Ülkemizde Çin toplumuna karşı büyük bir sempati vardır. Başta turizm olmak üzere ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliği kurulması ve fuar ziyaretleri çok önemli" diye konuştu.

Wanming: İlişkilerimizi pekiştirmeye hazırız

Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) Başkanı Dr. Yang Wanming, "Bu şehir çok güzel. Tarih, kültür, turizm açısından çok güçlü ve zengin. İzmir, Çin'de halk arasında çok bilinen bir şehirdir. Çinli turistler bu bölgeyi yoğunlukla ziyaret etmekteler. İzmir ile aramızdaki çok yönlü ilişkilerin gelişmesine çok önem veriyoruz. İlişkilerimizi pekiştirmeye de hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çin Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Başkanı İzmir'de - Son Dakika

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