 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi, Çine için yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kıvrak, kuaförlerin mesleklerinin gereği olarak halkla iç içe olduklarını ve onların fikirlerinin Çine'nin gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Kuaförler ise Başkan Kıvrak'a destek sözü vererek, Çine'nin değişimi ve gelişimi için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu
16.01.2024 - 17:36,
Abone Ol

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi, Çine için yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana mesaisinin büyük bir çoğunluğunu esnaf ve vatandaş buluşmalarına ayıran Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, son olarak kadın kuaförlerini kahvaltıda ağırladı. Çine Belediyesi Cumhuriyet Oteli'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kıvrak, ilçenin yönetiminde ortak akıl ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine vurgu yaparak katılan herkese teşekkür etti.

"FİKİRLERİNİZ BİZE IŞIK TUTACAK"

Kuaförlerin meslekleri gereği her zaman halkla iç içe olduğuna dikkati çeken Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şunları söyledi:

"Sizlerin mesleğiniz gereği, yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıkla hayallerini gerçeğe dönüştüren aynı zamanda çevrelerini güzelleştiren, çileyi, sıkıntıyı ya da sevinci bizlere göre daha ayrıcalıklı yaşayan bayan vatandaşlarımızla aramızda birer köprü görevi üstlenerek bize önemli birer kılavuz olacağınızı düşünüyorum. Bu nedenle sizlerle bir araya gelerek şehrimizin temel sorunlarına çözüm bulmak, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak, çevre konularında duyarlı, daha yeşil, refah seviyesi yüksek ve daha modern bir Çine için neler yapabileceğimizi istişare etmek istedim. Fikirleriniz Çine'miz için çıktığımız bu yolda bizlere ışık tutacak. Siz insanları güzelleştiriyorsunuz, biz de önerilerinizle Çine'mizi güzelleştireceğiz."

Çineli bayan kuaförleri, kendileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kıvrak'a teşekkür ederek, Çine'nin değişimi ve gelişimi için her zaman kendilerine destek olacaklarını belirttiler.

Kahvaltıda Başkan Mehmet Kıvrak'a, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar da eşlik etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu - Son Dakika


19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Son Dakika
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement