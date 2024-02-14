Çine Belediye Başkanı Kahvehane İşletmecileriyle Buluştu - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Kahvehane İşletmecileriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Kahvehane İşletmecileriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçedeki kahvehane işletmecileriyle bir araya gelerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi paylaştı. Başkan Kıvrak, kahvehane esnafının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileriyle ilgilenerek ortak akıl vurgusu yaptı.

14.02.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
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Esnaf buluşmalarına devam eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçedeki kahvehanelerin işletmecileriyle bir araya geldi.

Başkan Kıvrak, düzenli olarak farklı esnaf gruplarını ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak kahvehane esnafını ağırlayan Başkan Kıvrak, misafirleriyle çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi paylaştı. Kıvrak, kahvehane işletmecilerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileriyle de yakından ilgilendi.

ORTAK AKIL VURGUSU

İlçenin yönetiminde ortak akıl ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine vurgu yapan Kıvrak, kahvehane esnafının meslekleri gereği her zaman halkla iç içe olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kahvehane esnafımız mahallelerimizin sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası. Sizler, gerek günlük hayatta gerekse ticaretin kalbinin attığı noktalarda, halkımızla iç içe bulunan önemli aktörlersiniz. Sizlerin beklenti ve önerileri, bizim için rehber niteliğinde olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, dayanışma içinde bir Çine için el birliğiyle çalışacağız. Katılımınız ve samimi paylaşımlarınız için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Kahvehane İşletmecileriyle Buluştu - Son Dakika

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