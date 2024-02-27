Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinlemek için ilçenin çeşitli noktalarında buluşmalar düzenliyor. Ayrıca, ilçe ekonomisine katkı sağlayan firmaların temsilcileri ve çalışanlarıyla da bir araya geliyor.

27.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:27
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve şikayetleri dinlemeye devam ediyor.

Başkan Kıvrak, ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Gündüz Çaltı Mahallesi'ndeki ziyaretlerine devam eden Kıvrak, dün akşam da Bölüntü ve Soğukoluk Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenip istek ve önerilerini dinleyen Kıvrak, 27 yıldır serbest muhasabeci ve mali müşavir olarak çalıştığını belirterek, "Bizler mesleğimiz gereği az konuşur, çok çalışırız. Çine'mizi muhasebeci titizliğiyle yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kıvrak, ilçe ekonomisine katkı sağlayan firmaların temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Firmaların işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Kıvrak, Çine için yapacağı işleri, atacağı adımları işçilerle paylaşıyor.

Kaynak: ANKA

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