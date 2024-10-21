Çine Müftülüğü Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Çine Müftülüğü Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Çine Müftülüğü Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Aydın'da düzenlenen futbol turnuvasında Çine Müftülüğü şampiyon oldu, Yenipazar ikinci, Efeler üçüncü.

21.10.2024 11:24
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Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlediği futbol turnuvasında Çine Müftülüğü şampiyon oldu.

Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe müftülükleri arasında Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 12 takım katıldı. Grup aşamalarının ardından rakiplerini geçen Yenipazar ile Çine takımları final maçında eşleşti. Dostluk havasında geçen turnuvanın şampiyonu Çine Müftülüğü oldu. Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği turnuvada mücadele eden takımları tebrik eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "1 ay önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle başlattığımız turnuvayı tamamladık. Dostluk içerisinde, din görevlilerinin onuruna, vakarına yakışır şekilde bu turnuvayı tamamlamak bizi mutlu etti" İfadelerini kullandı.

Turnuvada emeği geçenlere, futbolculara, hakemlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum diyen Müftü Güneş, Çine Müftülüğü futbol takımına şampiyonluk kupasını verdi.

Dostluk Turnuvası'nda, Yenipazar Müftülüğü ikinci olurken Efeler Müftülüğü ise üçüncü oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine Müftülüğü Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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