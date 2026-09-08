Çine OSB kreş projesinde ihale süreci başladı, kadınların çocukları güvende olacak - Son Dakika
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Çine OSB kreş projesinde ihale süreci başladı, kadınların çocukları güvende olacak

Çine OSB kreş projesinde ihale süreci başladı, kadınların çocukları güvende olacak
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Aydın'ın Çine ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınların çocukları için GEKA destekli kreş binası yapılacak. Proje kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek yapım işinde teklifler 29 Eylül 2026'ya kadar teslim edilebilecek.

Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınların, çocuklarını bırakabilmeleri için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle yapılacak olan kreş binasında ihale süreci başladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınların çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreşin yapımı için ihale süreci başladı. Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile sağlanan mali destekle hayata geçirilecek "Çine OSB'de Çalışan Kadınlar Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında kreş binası yapılacak. Proje ile OSB'de çalışan kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi ve çocuklarının güvenli bir ortamda bakım hizmetinden yararlanması hedeflenirken, kreş yapım işi için gerçekleştirilecek ihale ise açık ihale usulüyle yapılacak.

İhaleye ilişkin dokümanlar, Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden veya Çine OSB ile GEKA'nın resmi internet sitelerinden bedelsiz olarak temin edilebilecek. Firmaların tekliflerini 29 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00'e kadar teslim etmesi gerekiyor. Teklifler aynı gün saat 11.00'de Gökyaka Mahallesi Selahattin Gökozan Bulvarı No: 7 Çine adresinde gerçekleştirilecek oturumda açılacak.

Proje kapsamında yapılacak kreşin inşaatının tamamlanmasının ardından Çine OSB'de çalışan kadınların çocukları için önemli bir sosyal destek hizmeti hayata geçmiş olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine OSB kreş projesinde ihale süreci başladı, kadınların çocukları güvende olacak - Son Dakika

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