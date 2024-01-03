 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli turistler Gediz'de ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli turistler Gediz'de ağırlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen 30 kişilik turist grubu Gençlik Merkezi Kütüphanesinde misafir edildi. Turistler, Kurtuluş Savaşı Gediz Dioraması ve Murat Dağı ile ilgili bilgi aldılar. Grup, tekrar Gediz'e gelerek Murat Dağı'nı ziyaret etmek istediklerini belirtti. Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, turistleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çinli turistler Gediz\'de ağırlandı
03.01.2024 - 11:31,
Abone Ol

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen 30 kişilik grup Gençlik Merkezi Kütüphanesinde misafir edildi.

Gediz'e bağlı Çeltikçi Köyünden olan tur operatörü İsmail Paksoy tarafından ilçenin tanıtımı adına programlarında olmamasına rağmen, Çavdarhisar ziyaretinin ardından ilçeye gelen Çinli turist grup Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından Gençlik Merkezi Kütüphanesinde ağırlandı.

Zaman yetersizliği nedeniyle Murat Dağı ve Ilıca'ya gidemeyen turist grubunun kütüphanede en çok dikkatini çeken Kurtuluş Savaşı Gediz Dioraması oldu. Dioramayı dikkatle inceleyen turistler Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşında Gediz'in rolü hakkında tur operatörü İsmail Paksoy'dan bilgi aldılar.

Bölgenin ve Gediz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Murat Dağı ile ilgili resimleri de inceleyen Çinli grup mutlaka tekrar Gediz'e gelerek Murat Dağı'nı ziyaret edeceklerini söylediler. Ayrıca tur operatöründen Çin'den gelen ve Anadolu'ya düzenlenen turlara Murat Dağı ve Gediz'in de eklenmesini talep ettiler.

Gediz'e gelen turist grubunu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Çin'in Pekin kentinden Anadolu turu için gelen misafirlerimizi Gençlik Kültür Merkezimizde ağırladık. İlçemizin tarihi ve kültürünü tanıttık. İlçemizin tanıtımı adına zaman az da olsa grubu Gediz'e getiren hemşerimiz İsmail Paksoy'a da teşekkür ediyorum. Gediz'in yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı sağlayan herkese saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Turist grubu Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Başkan Akçadurak ile hatıra fotoğrafı çektirirken, Akçadurak tarafından kendilerine Gediz Tarhanası ve Türk Kahvesi hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kütahya, Gençlik, turist, Kültür, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çinli turistler Gediz'de ağırlandı - Son Dakika


11:59
DenizBank Şube Müdürü, Fatih Terim ile 371 Kez Mesajlaşmış DenizBank Şube Müdürü, Fatih Terim ile 371 Kez Mesajlaşmış
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
11:59 DenizBank Şube Müdürü, Fatih Terim ile 371 Kez Mesajlaşmış
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 12:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli turistler Gediz'de ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement