Çinli turistler Gediz\'de ağırlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen 30 kişilik grup Gençlik Merkezi Kütüphanesinde misafir edildi.

Gediz'e bağlı Çeltikçi Köyünden olan tur operatörü İsmail Paksoy tarafından ilçenin tanıtımı adına programlarında olmamasına rağmen, Çavdarhisar ziyaretinin ardından ilçeye gelen Çinli turist grup Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından Gençlik Merkezi Kütüphanesinde ağırlandı.

Zaman yetersizliği nedeniyle Murat Dağı ve Ilıca'ya gidemeyen turist grubunun kütüphanede en çok dikkatini çeken Kurtuluş Savaşı Gediz Dioraması oldu. Dioramayı dikkatle inceleyen turistler Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşında Gediz'in rolü hakkında tur operatörü İsmail Paksoy'dan bilgi aldılar.

Bölgenin ve Gediz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Murat Dağı ile ilgili resimleri de inceleyen Çinli grup mutlaka tekrar Gediz'e gelerek Murat Dağı'nı ziyaret edeceklerini söylediler. Ayrıca tur operatöründen Çin'den gelen ve Anadolu'ya düzenlenen turlara Murat Dağı ve Gediz'in de eklenmesini talep ettiler.

Gediz'e gelen turist grubunu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Çin'in Pekin kentinden Anadolu turu için gelen misafirlerimizi Gençlik Kültür Merkezimizde ağırladık. İlçemizin tarihi ve kültürünü tanıttık. İlçemizin tanıtımı adına zaman az da olsa grubu Gediz'e getiren hemşerimiz İsmail Paksoy'a da teşekkür ediyorum. Gediz'in yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı sağlayan herkese saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Turist grubu Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Başkan Akçadurak ile hatıra fotoğrafı çektirirken, Akçadurak tarafından kendilerine Gediz Tarhanası ve Türk Kahvesi hediye edildi. - KÜTAHYA