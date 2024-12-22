Çinli Yatırımcılar Türkiye\'ye Yöneliyor

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Çinli firmaların Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam ediyor. Çinliler, ABD ve Avrupa pazarına daha rahat ulaşabilmek izin Türkiye'de yatırım yapıyor.

ABD pazarın hedef seçen ve Çin'de termos üretimi yapan Zhejiyang Yongheng HouseHold firması da Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Çinlilerle ortak olarak yatırım kararı alan Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "25 milyon dolara mal olacak yatırımı Türkiye'ye kazandırdığımız için çok mutluyuz. Mevcut kapasitemizi dört katına çıkartarak Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde mega müşterileri hedefliyoruz. 45 ülkeye mal gönderiyoruz. Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve ortaklık yatırım tekliflerini kabul ettik. Bu ortaklıkla termos ürün gamında Türkiye'yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Kısa bir sürede Türkiye'nin termos tüketiminin neredeyse tamamını karşılayacak kapasiteye geldiklerini belirten Yılmaz, "Gelinen noktada yurt içinde yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame ettik. Bunun yanında Hindistan'dan Güney Amerika'ya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Afrika ve Avrupa'ya toplam 45 ülkeye mal satıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm havayolu şirketlerinin uçaklarında ikram için kullanılan termosları üretiyoruz. Bireysel kullanımdan ev kullanım termoslarına, 300 ml'den 5 litreye kadar çeşitli ebat ve modellerde geniş bir ürün yelpazemiz var. Günden güne yükselen 'Made in Türkiye' algısı ve alıcıların Çin harici alternatif üretici arayışı, bizi ön plana çıkardı. Bu sebeple 2022 yılında yıllık üretim kapasitemizi tam 4 katına çıkaracak yeni tesisimizi kurmaya başladık. Yeni kapasitemiz Türkiye'deki tüketimin çok üzerinde olacak ve bizim yeni pazarlara erişmemizi sağlayacak. Özellikle Amerika pazarına hitap eden Çinliler, Amerika - Çin arasında devam eden ticari çekişmelerden dolayı oradaki varlıklarını koruyabilmek için Çin dışında yatırım yapmaya yöneldiler. Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük. Yeni tesisimizde 2025 yılı Mayıs ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Bizim bölgesel gücümüz ve Çin'in de know-how'ını birleştirerek kısa sürede Türkiye'yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz. Dünya, Çin dışında üretici arıyor ve ihracat pazarından da güçlü ve yüksek talepler alıyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Yeni tesis endüstri 4.0 ilkeleriyle tasarlandı ve robotik sistemler ile otonom üretim süreçleriyle donatılacak. Sürdürülebilirlik alanında da ciddi çalışmaları var. Elektrik tüketiminin yüzde 70'ini güneşten elde ediyoruz" dedi.

Çinli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao da, daha önce yatırım için Tayvan ve Vietnam'a da baktıklarını ancak, Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bu yeni yatırımdan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Yichao, Türkiye'nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti. - İSTANBUL