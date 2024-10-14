Cinsel İçerik İzletme İddiası: Serbest Bırakıldı

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7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izlettiği öne sürülen şüpheli, "Telefonu cebime koyarken açıldı"

Adana'da hastanede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izlettiği iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izlettiği öne sürülen şüpheli Seyhan polisi tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde, "Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı" diye kendisini savunduğu iddia edildi.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre Sefa E. (29), hastanede doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark eden vatandaşlar Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı hastane polisi söz konusu şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, "Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğu bir şey izletmedim" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.