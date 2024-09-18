Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama - Son Dakika
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Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 65 yaşındaki bir şahıs, 6 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mide bulandıran olay ailelerin ihbarıyla açığa çıkarken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.09.2024 17:47
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 65 yaşındaki M.A.Ç., 6 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

YAŞLI ADAMDAN KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

Olay 16 Eylül'de Menteşe'ye bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki M.A.Ç, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki ilk ifadesinin ardından şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. M.A.Ç., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cinsel taciz mağduru çocukların ifadelerinin ise pedagog eşliğinde alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Jandarma, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Menteşe, Sağlık, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama - Son Dakika

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