Çivril Devlet-Millet İşbirliğiyle 2 Yeni Sağlık Tesisine Kavuştu

Çivril devlet - millet işbirliğiyle 2 yeni sağlık tesisine kavuştu
DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesi devlet-millet işbirliği ile iki yeni sağlık tesisine kavuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Çivril Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Kıralan Hacı Osman Gümüş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli'ye tahsis edilen tam donanımlı ambulanslar da yeni açılan istasyonlarda kullanılmak üzere istasyon sorumlularına teslim edildi.
Açılış törenlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hayırsever Gümüş ailesi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk; 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının ve ambulansların Çivril'e hayırlı olmasını dileyerek; " Acil sağlık hizmetleri istasyonları her ildeki nüfus yoğunluğuna göre planlanmakla birlikte, büyük ilçelerimizde 30 bin nüfusa bir istasyon yapılacak şekilde konuşlanmaktadır. Çivril'de 2 istasyonumuz vardı. Milletvekilimiz Cahit Özkan Kıralan'da vatandaşların en büyük talebinin ambulans olduğunu söylemesiyle Çivril'e 3. Acil Sağlık İstasyonumuzun kurulması yönünde çalışmalar başlattık. Sağlık Bakanlığımıza bu talebi doğru bir şekilde anlattık ve Bakanlığımız acil sağlık istasyonu yapılmasını uygun buldu. Hayırseverlerimiz Gümüş ailesi de istasyon yapımına talip oldu ve burada devlet - vatandaş işbirliğinin en güzel örneğini gördük. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan istasyonun yanında Sağlık Bakanlığımız tarafından gönderilen yeni bir ambulans Kıralan'da hizmet verecek. Yine Çivril'de Devlet Hastanesi yerleşkesinde Sağlık Bakanlığımız tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonun açılışını gerçekleştireceğiz. İstasyonlarımızın yapılmasında bizi destekleyen çok kıymetli Bakanım Nihat Zeybekci'ye, çok kıymetli vekillerimize ve Kıralan'daki Acil Sağlık İstasyonumuzu yapan Gümüş ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut da Çivril'de hayırseverlerin meşhur olduğunu belirterek; "Çivril'e geldiğim günden beri bunu görüyorum. Bugün çok güzel bir tesisimizin açılışında bir araya geldik. Hayırseverimiz Mustafa Gümüş'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Kıralan'a her geldiğimizde vatandaşlarımız tarafından Acil Sağlık İstasyonu ve ambulans talebi geliyordu. Bu noktada 112 istasyonunun yapılmasında hayırseverimize, Bakanımıza, Milletvekillerimize, Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ambulans buradan hiç çıkmaz. Fakat hayatın bir gerçeği var. İhtiyaç olduğunda artık 112 istasyonumuzda ambulansımız hızır gibi vakalara yetişecek" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de hayırsever Mustafa Gümüş'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Zeybekci, "Avrupa'da yaşayan fakat sağlık sıkıntısı yaşayan Türk vatandaşlarımızı Avrupa'nın neresinden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin ambulans uçakları ile ülkemize getirerek tedavilerini yapıyoruz. Tüm dünyada Türkiye sağlık turizmin merkezi haline geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye tedavi olmak için geliyorlar. Nereden nereye geldiğimizin en güzel örneğidir bunlar. Şehir Hastanelerimiz, Devlet Hastanelerimiz, Üniversite Hastanelerimiz, alanında uzman sağlık çalışanlarımız hizmet veriyor. Bir zamanlar ilde bile hayal edemeyeceğimiz hastane, bugün Çivril ilçemizde hatta Diş Hastanesiyle birlikte bulunmakta. Sağlık tesislerini yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra hayırsever Gümüş ailesi adına Mustafa Gümüş ve Muhammet Gümüş'e Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra da kurdele kesimi yapılarak Kıralan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete açıldı. Daha sonra Çivril'e geçilerek orda da düzenlenen törenle Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli'ye tahsis edilen tam donanımlı ambulanslar da yeni açılan istasyonlarda kullanılmak üzere istasyon sorumlularına teslim edildi.
Son Dakika › Yerel › Çivril Devlet-Millet İşbirliğiyle 2 Yeni Sağlık Tesisine Kavuştu - Son Dakika
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