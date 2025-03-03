Çivril Köylüleri Profesyonellere Taş Çıkardı

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Oyunculuğa soyunan Çivrilli köylüler profesyonellere taş çıkardı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde çekimleri devam eden "Denizli'nin Horozları" adlı filmde gönüllü olarak rol alan köylüler, profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Üretici, öğrenci ve emekli köylüler ilk oyunculuk deneyimlerini, "İlk defa bir filmde oynuyoruz. Mutluyuz ve çok güzel bir duygu" sözleriyle paylaştı.

Denizli'nin Çivril ilçesinin İğdir Mahallesi'nde çekimleri devam eden "Denizli'nin Horozları" adli filmde, gönüllü olarak Çivrilliler ve İğdir halkından oluşan köylülerinde rol aldığı dizide profesyonel usta aktör ve aktrislere taş çıkarttı. Aynı zamanda İğdir halkı ve İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel'in destekleri bulunduğu filmde, köylüler, emekli öğretmen, öğrencilerin de rol alıyor. Denizli'nin Horozları adli filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Murat Çırakoğlu, "İğdir halkına çok teşekkür ediyoruz. Gönüllü ve ekip arkadaşlarımızdan oluşan oyuncu ve kamera arkasından oluşan ekibe de teşekkür ediyorum. İnşallah dilediğimiz gibi güzel geçmesini istiyoruz" dedi.

İğdir Mahallesi olarak desteklerini sunduklarını ve Denizli'nin Horozları film ekibine teşekkürlerini ileten İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel, "Denizli'nin Horozları filmini çekime gelen bütün ekibe köyümüze tanıtmak ve Çivril ilçemizi tanıtmak bakımından teşekkür ederiz ve bu konuda destekliyoruz. İğdir köyümüz bu ovanın en eski köylerinden bir tanesiyiz. Köyümüzün 5 bin yıllık tarihi var. 2 dönemdir İğdir köyümüzün mahalle muhtarlığını yapıyorum. Köyümüzü tanıtmak bakımından ve yapılan Denizli'nin Horozları film ekibini ayrıca teşekkür ederim. Köyümüzün örf, adetlerini ve yemeklerini tanıtılıyor. Bu projeyi burada çekileceğini bize gelip ilettiklerinde bizlerde her türlü desteği sağlayacağımızı kendilerini ilettik" dedi.

"Bu projeyi destek oldukları için İğdir halkına çok teşekkür ediyoruz"

Denizli'nin Horozları adli filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapan Murat Çırakoğlu, yapılan projelerin devamını geleceğini belirtti. Aynı zamanda İğdir Mahalle halkına teşekkür ettiklerini belirten Çırakoğlu, "İnşallah yaptığımız çalışmalar daha ileriye gelmesini istiyoruz. Gönüllü oyuncularımız var. Herkesin el birliği ile bu projeyi yükseltiyoruz. Bu projeyi destek oldukları için İğdir halkını çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel projeler ve işler için uğraşıyoruz. Filmimizin konusu komedi üzerine ve bir yandan da yokluğu, çaresizliği anlatan bir film çekimi gerçekleştiriyoruz. Bu filmin ilk bölümünü başka bir yerde çektik ve ikinci bölümünü ise İğdir Mahallesi'nde çekiyoruz. Nasip olursa bölümlerimizi devam ettireceğiz. Filmde toplamda yaklaşık 40 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bir filmde oynuyorum, duygularımı anlatamam"

Çivril ilçesinin İğdir Mahallesi'nde yaşayan ve ilk defa bir filme rol aldığı için yaşadığı duyguları anlatmakta zorlanan Murat Aydemir, "Denizli'nin Horozları adlı bir film çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Komedi üzerine kurulu bir film. Çok mutluyum ve çok güzel bir duygu. İlk defa bir filmde oynuyorum. İnşallah bu konuda devamını getirmek istiyorum" diye konuştu.