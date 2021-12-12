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Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu - Son Dakika

Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu

12.12.2021 11:35
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Aralık ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, Kartallı çocuklar ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Aralık ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, Kartallı çocuklar ile buluştu. Çocuklar için bugüne kadar birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları dile getiren yazar Zorlu, okul öncesi ve ilköğretim çocukları için hazırlanmış 14 çeşit kitabın interaktif gösteriminin yer aldığı "Şakrak'la oyuna var mısın?" oyunu ile çocuklarla buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Aralık ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, Kartallı çocuklar ile bir araya geldi. Okul öncesi ve ilköğretim çocukları için hazırlanmış 14 çeşit kitabın interaktif gösteriminin yer aldığı 'Şakrak'la oyuna var mısın?' oyunu ile çocuklarla buluştu. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kitap karakteri Şakrak da katıldı. Etkinliğe Kartallı çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklara sosyal yaşamda farkındalık kazandırmak amacıyla hikayelerini Şakrak kahramanı üzerinden anlatan yazar, bir sunum eşliğinde çocuklara eğlenceli bilgiler verdi. Çeşitli oyunları da oynatarak çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Yazara eşlik eden Şakrak karakterine ise çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kendileri yaptıkları kağıttan uçakları uçuran çocuklara yazarın kitapları hediye edildi.

"Çizgi kahramanların rol model etkisi büyük olur"

Şakrak karakteri ve kitapları hakkında bilgi veren Akademisyen-Yazar Ayşegül Kara Zorlu, "Üniversitelerle yapmış olduğumuz çalışmalarda çizgi kahramanların rol model etkisinin çok büyük olduğunu tespit ettik. Bu çizgi karakterleri ile 'okuma sevgisini' arttırmak için Türkiye'nin ilk kitap kahramanı ŞAKRAK projesini hazırladık. Prof.Dr. Mustafa Koç ve ekibi tarafından incelenerek hazırlanan Şakrak kahramanı 'Değerleri' öğretirken yaşadığımız coğrafyamızı da tanıtmaktadır. Her Şakrak serisinde farklı il ve ilçelerin tarihini, kültürünü, çocuk oyunlarını macera serüveninde öğrenen okurlar birbirinden ilginç şifrelerle de eğlenerek okuyorlar" dedi.

"Türkiye'de ilk interaktif oyun"

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Zorlu konuşmasının devamında, "Şakrak'la görme-işitme-bedensel engellilikte ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık kazanan çocuklar, braille alfabeli kitaplarla da buluşmasıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Bugüne kadar yazar-okur etkileşimleri seminer ve söyleşilerle okurlarla buluşuyorken "Şakrak'la Oyuna Var mısın?" interaktif programında kitaplar oyunlaştırılıyor "dedi.

Şakrak'la robotik kodlamadan takım oyununa, resfebe kelime avına kadar birçok oyun, salondaki çocukların çoğunluklu katılımı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Akademisyen-Yazar Zorlu'ya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi kartal heykelciği takdim etti.

Çocukların kendi içlerinde kurup yaşattıkları bambaşka dünyaları olduğunu belirten Develi, katkılarından dolayı yazara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda çocuklara hediye ve kitap dağıtımı yapılırken yazar Ayşe Gül Kara Zorlu da çocukların Şakrak serisinin yer aldığı eserlerini imzaladı. - İSTANBUL

Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu
Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu

Kartal Belediyesi, Ayşe Gül, Aralık, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' Kartallı çocuklarla buluştu - Son Dakika


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