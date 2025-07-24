Cizre'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Cizre'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Cizre\'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
24.07.2025 16:37
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Cizre'de sıcaklık 49 dereceyi aştı, cadde ve sokaklar boş kaldı, esnaf dükkanlarını kapattı.

Termometrelerin 49 dereceyi aştığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar adeta nefes alamaz hale geldi, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Günlerdir etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, Cizre'de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Cadde ve sokaklar neredeyse tamamen boşalırken, birçok esnaf dükkanlarını geçici olarak kapattı. Bazı iş yerlerinin camlarına "Aşırı sıcaklardan dolayı kapalıyız" yazılı notlar asıldığı görüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor. Evlerin önleri ve sokaklar suyla serinletilmeye çalışılırken, özellikle çocuklar, su bulunan her noktada oyunlar oynayarak serinlemeye çalışıyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Cizre halkı ise çareyi klimalı alanlara sığınmakta ya da gölge yerlerde vakit geçirmekle buluyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtirken, vatandaşlara bol su içmeleri ve doğrudan güneş ışığından uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Esnafa çay servisi yapan Fettah usta, sıcaklardan dolayı dükkanların kapalı olduğunu belirterek, "Cizre gerçekten bu aylarda çok sıcak oluyor. Fazla sıcak olduğu için dükkanlarımızı açmıyoruz, evden çıkamıyoruz. Öğle vakti namaz kılmaya camiye geldiğim için buradayım, normalde gündüz vakti dışarı çıkmıyoruz. Dışarı çıkarken de başımızı kapatacak şekilde karton ya da şemsiye kullanıyoruz. Her yerde sıcaklık 3 ay sürerken Cizre'de yaz mevsimi 6 ay. Şu an sıcaklık 49 derece gösteriyor. Sıcaklık daha da fazla olabilir. Bence Türkiye'nin en sıcak yeri Cizre'dir. Allah sonumuzu hayır etsin. Sıcaklardan dolayı dükkanlarımızı sabah açmıyoruz, akşama doğru saat 16.30 civarında açmaya geliyoruz. Çok sıcak olduğu için gördüğünüz gibi kimse dışarı çıkmıyor, her yer boş" dedi.

Daha önce Cizre'nin iki kez sıcaklık rekoru kırdığını ve bu yıl yeni bir rekorun beklediklerini ifade eden araştırmacı yazar Abdulaziz Bilge, "Cizre sıcaklıkları meteoroloji kayıtlarına göre Türkiye'de ilk sıcaklık rekoru1961 yılında 49 derece ile kayda alınmıştır. Yine ikinci Türkiye rekorunu 2021 yılında 49.1 ile rekorunu kırmıştır. Şu anda termometremiz artık 50 dereceyi buldu. Meteoroloji verileri ne olur bilmiyoruz ama öyle gözüküyor ki sanırım Cizre üçüncü rekora doğru gidiyor. Gerçekten çok sıcak dışarıda insanları bulmak çok zor, esnaflarımız sıcaklardan dolayı kepenklerini kapatıp evlerinden çıkamıyor. Bu sıcaklar öyle gözüküyor ki üçüncü rekor gelmek üzere" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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