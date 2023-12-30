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Cizre'de Gazelli çocuklar için destek yürüyüşü - Son Dakika
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Cizre'de Gazelli çocuklar için destek yürüyüşü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak için 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' pankartı açarak yürüyüş düzenledi. Şehri Nuh Platformu öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşte, Gazze'ye destek olmak ve Gazzeli çocukların mağduriyetini duyurmak amaçlandı. Yürüyüşe STK ve siyasi parti temsilcileri de katılarak destek verdi.

Cizre\'de Gazelli çocuklar için destek yürüyüşü
30.12.2023 - 19:15,
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Cizre'de Gazelli çocuklar için destek yürüyüşü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, " Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor" pankartı açarak Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak için yürüdü.

İlçede Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye destek olmak ve Gazzeli çocukların sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için yürüdü.

Gazelli çocukların mağduriyetliğine dikkat çekmek için konuşan İshak Akdeniz, Müslümanlara ve güç sahiplerine çağrıda bulunarak, daha kaç çocuk öldükten sonra harekete geçileceğini söyledi.

Yürüyüşe, STK ve siyasi parti temsilcileri de katılarak destekte bulundu.

Kaynak: İHA
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