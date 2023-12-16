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Cizre'de gerçeği aratmayan deprem, yangın ve tahliye tatbikatı - Son Dakika
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Cizre'de gerçeği aratmayan deprem, yangın ve tahliye tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şırnak İl Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde gerçekleştirilen deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, deprem ve yangın durumunda müdahale ve tahliye çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi.

Cizre\'de gerçeği aratmayan deprem, yangın ve tahliye tatbikatı
16.12.2023 - 23:21,
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Cizre'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı

ŞIRNAK - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şırnak İl Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde gerçekleştirilen deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Cizre ilçesinde AFAD Şırnak İl Müdürlüğü ve Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve Cizre İtfaiye Müdürlüğünün desteği ile Hükümet Konağı bahçesinde deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ilçede yaşanan deprem ve sonrasında çıkan yangına müdahale edildi. Yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarının ardından tıbbi müdahale ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta binanın üçüncü katında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekibi tarafından halatla aşağıya indirilmesi çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir merakla izlendi.

Büyük bir başarı ile gerçekleştirilen tatbikat sonrası açıklama yapan AFAD Cizre İlçe Müdürü Abdulhamit Özgün, "Ülkemiz deprem açısından üçüncü dördüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde son günlerde depremler artarak devam etmektedir. Bu nedenle AFAD Cizre İlçe Müdürlüğü olarak duyarlılık oluşturmak amacı ile deprem, yangın ve tahliye tatbikatını yapma gereği duyduk. Bu tatbikat ile birlikte insanlarımız bir afet durumunda daha bilinçli bir hale gelecektir. Tatbikattaki amacımız yaşanabilecek bir afette riski en aza indirmektir. Bu vesile ile bu tatbikata destek veren ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Şırnak, Cizre, AFAD, Son Dakika

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