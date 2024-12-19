Çobandan öğrencilere sucuk ekmek ikramı

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Mersin'in Tarsus ilçesi Ardıçlı (Kenzin) köyünde çobanlık yapan bir kişi Türk Malları Haftasında öğrencilere sucuk ekmek dağıttı.

Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlkokulu/ Ortaokulu öğrencileri için "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında hayırsever Osman Nihat Yalçın 20 kilo etten yaptığı sucuk ekmekleri ikramda bulundu.

20 Yıldır çobanlık yapan Nihat Yalçın'a okul müdürü Yahya Şimşek ve öğretmenler, öğrenciler teşekkür etti. - MERSİN