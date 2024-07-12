Yerel

Çocuğu istismar eden şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 12 yaşını doldurmuş çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'On iki yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. daha sonra cezaevine teslim edildi.

İl emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.