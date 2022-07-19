Çocuk diyabet ekibi eğlendirici ve öğretici diyabet kampı - Son Dakika
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Çocuk diyabet ekibi eğlendirici ve öğretici diyabet kampı

19.07.2022 16:58
Çocuk diyabet ekibi eğlendirici ve öğretici diyabet kampı

Düzce Üniversitesi Hastanesi çocuk diyabet ekibinin dört grup halinde düzenlediği diyabet kamplarında gençler hem eğlendi, hem de diyabet hakkında bilgilerini pekiştirdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi çocuk diyabet ekibinin dört grup halinde düzenlediği diyabet kamplarında gençler hem eğlendi, hem de diyabet hakkında bilgilerini pekiştirdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi çocuk diyabet ekibinin 2022 yılındaki kampları, Düzce Pelemir Otel'deki gençlik kampı ile başladı. Gençlik aktivisti olarak yaptıklarının ödüllendirilmesi amacıyla davet edilen 15-22 yaş arasındaki 25 genç, bir kampın yaşatabileceği tüm güzellikleri yaşadı.

Gençlik kampının hemen ardından aile kampı düzenlendi. Yeni ve küçük yaşta diyabet tanısı konulan 15 çocuk ve ailelerinin davet edildiği kampta toplam 40 katılımcı, pratik ve teorik karbonhidrat sayımı eğitimi ile insülin ayarlamalar konusunda motivasyonel sohbetlerle bilgilendirildi. Hem eğlenip hem de eğitici olarak zaman geçirmelerine katkı sağlayan kampta çocuklar ve aileleri, düzenlenen illüzyon gösterisi, müzikli ve danslı eğlenceler ile stres attı. Geçmişte düzenlenen kamplardan yetişen spor fakültesi öğrencisi liderliğinde yapılan sabah sporunda ise ebeveynler ve çocuklara, sağlıklı yaşam için sürekli spor telkinleri yapılarak sporda diyabet yönetimiyle ilgili küçük pratik öneriler iletildi.

Üçüncü ve dördüncü kamp gruplarındaki Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Adapazarı, Kastamonu ve İstanbul'dan gelen diyabetli gençler, Genç Kızılay'ın Heybeliada tesislerinde ağırlandı. Farklı dönemlerde yapılan kampa 9-19 yaşlarındaki 67'si kız ve 39'u erkek olmak üzere toplam 106 diyabetli genç katıldı. Kamp boyunca Kızılay'ın her biri farklı alanda uzman gönüllü liderleri bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerini hızlandıran yoğun eğitimlerini yaparken, Düzce Üniversitesi Hastanesi diyabet ekibi de tüm boşlukları davranışsal diyabet yönetimi eğitimi ile doldurdu.

Heybeliada kamplarını, diyabet ekibinin birçok haftada sayısız iş birlikleri ile düzenlediği bilgisini paylaşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, " Batı Karadeniz'de çok geniş bir coğrafyada yerleşik çocuklarımızın kamp yerine ulaşımı, en az dört vasıtayla gerçekleşti. Kartal'dan Heybeliada'ya vapurla geçilmesi ve daha sonra Kızılay ekipleri tarafından 20'şer kişilik gruplarla kamp yerine ulaşım, unutulmaz anılar bıraktı. Ama öncesinde, Bolu ve Düzce'den hareket ederek Sakarya'dan da yolcularını alan üç otobüsün uyum ve desteği mükemmeldi. Bu araçlar Düzce Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği tarafından sağlanmıştı. Otobüs kalkış noktalarına kadar ulaşımda ekibimizin motivasyonuyla ailelerin sosyal medya üzerinden kurdukları dayanışma da önemliydi. Bu kadar farklı içeriklerde kampların katılımcılarda ve ekibimizde bıraktığı duyguları ve deneyimleri aktarmak kolay değil. Ama tahmin edilebilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

YORUMLAR
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7 YILDIR HUNTİNGTON HASTASI EŞİNE ÇOCUK GİBİ BAKIYOR 7 YILDIR HUNTİNGTON HASTASI EŞİNE ÇOCUK GİBİ BAKIYOR KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI
Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Heybeliada, Düzce, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuk diyabet ekibi eğlendirici ve öğretici diyabet kampı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk diyabet ekibi eğlendirici ve öğretici diyabet kampı - Son Dakika
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