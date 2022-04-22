Çocuk validen gülümseten cevaplar - Son Dakika
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Çocuk validen gülümseten cevaplar

22.04.2022 20:43

Çocuk validen gülümseten cevaplar - Yeni vali gazetecileri bile şaşkına çevirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Valiliği makamına 3. sınıf öğrencisi Aslı Beyza Çoşkun oturdu.

Çocuk validen gülümseten cevaplar

- Yeni vali gazetecileri bile şaşkına çevirdi

DÜZCE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Düzce Valiliği makamına 3. sınıf öğrencisi Aslı Beyza Çoşkun oturdu. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Aslı Beyza Çoşkun, "Ekibimle birlikte sıkıntıları ve çözüm yollarını değerlendireceğiz" cevabını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay, makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Aslı Beyza Çoşkun'a devretti. Teslim töreninde Vali Atay'ın koltuğuna oturan Çoşkun, görevine şiirle başladı. Minik vali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmadı.

Yeni valinin ilk temennisi, savaşın durması oldu

Kentin yeni valisinin ilk temennisi ise, son günlerde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan etkilenen çocuklar için oldu. Pandemi sürecine de değinen Coşkun, "Hepimizin bildiği gibi çok zor günlerden geçtik. Küresel çapta pandemi etkilerinin azalmasıyla ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, sonrasında Ramazan Bayramının gerçek manada bayram gibi kutlanmasını temenni ediyorum. Bütün dünyada savaşların durduğu, çocukların güldüğü bir dünyayı Allah'tan temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilerin 'Düzce'de çocukların yaşadığı en önemli sıkıntı nedir? sorusuna ise Coşkun, "Ekibimle birlikte sıkıntıları ve çözüm yollarını değerlendireceğiz" diyerek cevapladı. Cevap, makamda bulunanları gülümsetti.

Temsili makama oturma programı Vali Cevdet Atay'ın Aslı Beyza Çoşkun'a hediye vermesi ile sona erdi.

Çocuk validen gülümseten cevaplar
Çocuk validen gülümseten cevaplar
Çocuk validen gülümseten cevaplar
Çocuk validen gülümseten cevaplar

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Düzce, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk validen gülümseten cevaplar - Son Dakika


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