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Çocuk yürüteçleri teknolojiye yenik düştü

OSMANİYE - Osmaniye'de 40 yıldır ahşap işleri ile uğraştığını söyleyen Ali İğneci(55), eskiden yaptıkları bebek yürüteçlerinin halk arasında "Çıkrık"ın gelişen teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Osmaniye'de yaşayan Ali İğneci (55), tarihin geleneksel meslekleri arasında bulunan ahşapçılık mesleğini 40 yıldır severek devam ettiriyor. Asrın felaketinde iş yeri ağır hasar aldığı için bir süre severek yaptığı meslekten uzak kalan İğneci, mesleğini sürdürmenin mücadelesini veriyor. Ali İğneci, eskiden çocukların daha kolay yürümelerini sağlamak ve ayaklarının güçlenmesi için ahşap ustaları tarafından yapılan ve halk arasında "çıkrık" olarak da bilinen bebek yürüteçlerine ilgi kalmadığını, artık sipariş usulü çalıştıklarını söyledi.

Eskisi gibi artık yürütece fazla rağbet olmadığı için sipariş usulü çalıştıklarını söyleyen Ali İğneci "Depremde kötü etkilendik, işyerimiz hasar gördü. Kiracıydık ama iş yeri bulamadık, depremin etkisiyle her yeri yıkıldı Osmaniye'de bundan dolayı yani bu küçük gördüğünüz yeri tuttuk. Burayı da bulmasam artık bırakma seviyesine gelmiştim. Genelde hamur işleri, oklava, merdane yapıyorum. Yürüteç, yürümeye yakın çocuklara kolaylık çivi, vernik, kimyasal yok, çocuklara zarar vermeyecek şekilde. Bu ürünleri de talep az, nadir zaten talep olursa yapıyorum. Sürekli ürettiğim bir ürün değil siparişe göre yapıyorum. Teknolojiye gidiyor çoğu kişi bu niye vernikli değil niye parlamıyor falan diyorlar. Ben bu ürünlere vernik atın deseniz bile atmam diyorum, çocuğun ağzı değer eli değer kimyasal kesinlikle ben onlara karşıyım. Hiç almazsanız dahi ben vernik atmam, çivi atmam zararlıdır çünkü bu sıcaklıkta erir ve kimyasal olduğu için hastalık olur. Onun için vernikli ürün ne bulundururum ne satarım" dedi.