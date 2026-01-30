Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti - Son Dakika
Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti

Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti
30.01.2026 11:56  Güncelleme: 11:59
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi'nde öğrencilere eşlik etti. Minik katılımcılar, hayallerini çizimle kağıda dökerek kendi masal dünyalarını oluşturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi'nde öğrencilerle buluşarak onların hayal gücüyle şekillenen masalsı dünyalarına eşlik etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi, çocukların hayal dünyasını renklendirdi. Etkinlik boyunca minik katılımcılar, kalem ve boyalarla hayallerini kağıda dökerek kendi hikayelerine hayat verdi. Renkler ve geliştirici çizimler, çocukların yüzlerindeki mutlulukla bütünleşirken, ortaya çıkan eserler hayal gücünün sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Atölye alanını meclis üyesi Özge Kaya ile birlikte ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğrencilerin çizim masalarına konuk olarak ortaya çıkan çalışmaları yakından inceledi. Çocukların sanatla kurduğu bağın gelişimlerinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız burada hem çizim yapıyor hem de kendi kitaplarını yazıyorlar. Kendi yeteneklerini ve becerilerini ortaya koyma fırsatı buluyorlar. Eğitimlerin sonunda ise bir albüm ve kitap hazırlayarak hem yaşadıkları bu güzel deneyimi kalıcı hale getirecekler hem de aileleriyle paylaşacaklar. Aynı zamanda bu çalışmalar bizim için de çok kıymetli bir arşiv niteliği taşıyacak. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize, personelimize ve sömestr tatilinde buraya gelerek bu çalışmalara katılan tüm çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum."

Kurs eğitmeni Kerem Taydaş da, "Çocuklar için düzenlediğimiz Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi'nde bu hafta üçüncü haftadayız. Çocuklarla birlikte baştan sona bir üretim süreci yürütüyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu çalışmalar tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecek. Bu sürecin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Birlikte üretmenin sevincini yaşayan çocuklar ise atölyede son derece keyifli vakit geçirdiklerinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bursa, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Başkan Aydın Çocukların Masalsı Dünyasına Eşlik Etti - Son Dakika
