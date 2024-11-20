Çocuklar Hopa\'da Coşkuyla Yürüdü

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(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi. Bando eşliğinde renkli kıyafetleriyle coşkulu bir yürüyüş yapan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Hopa'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çocukların haklarını ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, aynı zamanda çocuklara eğlenceli bir gün yaşatıldı.

Merkez Camii önünde başlayan etkinlikte, renkli kıyafetleriyle dikkat çeken çocuklar, bando eşliğinde coşkulu bir yürüyüş yaptı. Şarkılar ve şiirlerle dolu bu programda çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, renkli ve neşeli şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar günün tadını çıkardı.