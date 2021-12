Çocuklar için bot ve mont çağrısı - Son Dakika

'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla Türkiye'nin çeşitli illerine yardımlarını ulaştıran Doğan Elden, 'Çocuklar Üşümesin 7'projesi ise Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Alatay Ortaokulu'nun 150 öğrencisi için başlattığı bot, mont kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Antalya'da 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Doğan Elden'e Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Alatay Ortaokulu'ndaki öğrencilerin mont ve bot ihtiyacı bilgisine ulaştı. Türkiye'nin bir çok iline özellikle de çocuklara yardım ulaştıran Elden, bu çağrıya kayıtsız kalamadı. Aynı zamanda Kepez Kaymakamlığı'nda görev yapan Elden, gerekli izinleri alıp hemen 150 öğrenci için 'Çocuklar Üşümesin 7' projesini başlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte Doğu Anadolu'daki öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçlarının daha fazla olmaya başladığını dile getiren Elden, "Alatay Ortaokulu'ndan bir telefon aldım, 150 öğrencinin mont ve bota ihtiyacını olduğunu söylediler. Bölgede zorlu bir kış ortamı hakim ve o çocuklarımızın atkı, mont, bot, kazak ve kırtasiye ihtiyaçları karşılamak için kolları sıvadım" dedi.

"Destek bekliyor"

Görev yaptığı Kepez Kaymakamlığı'nda gelen yardımları biriktiren Elden, kısa sürede istenilen malzemelerin toplanması için destek istedi. STK, hayırsever ve iş insanlarından kampanyasına destek vermesini bekleyen Doğan Elden, "Bir çocuk 150 TL'ye giydirilebiliyor. İster kendi bot ve mont alabilir, isteyen maddi yardımda bulunabilir. Her şey çocuklar için her zaman her yerde samimiyetle hak yolculuğuna çıktık. Bu kutlu sevda iyilikle devam edecek. Çocuklar gülerse dünya güler, çocuklarımız üşümesin" ifadelerine yer verdi.

Elden, şuanda kampanyalarına en büyük desteği veren Antalya Beşiktaşlılar Derneği Serkan Öz ve yöneticilerine teşekkür etti. - ANTALYA