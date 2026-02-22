Çocuklar için Geleneksel İftar Keyfi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi. Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen birlik ve paylaşma buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa çocuklar anneleriyle birlikte katıldı. Çocuklara özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftar programında, Ramazan'ın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı. Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan'ın birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı. Program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bu akşam sizlerle beraber, bizim evimiz dediğimiz İl Başkanlığımız çok ayrı bir şekilde şenlendi. Ayaklarınıza sağlık, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Annelerinize de teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik ve rahmet ayı, bir arada olmanın, paylaşmanın en çok anlam bulduğu zaman dilimi Ramazan ayı. Bir ay boyunca burada olduğu gibi biz de sahalarda olmaya devam edeceğiz. Bizi bekleyen başka hanelerin evlerinde insanların gönüllerini de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuk gülerse dünya güzelleşir"

Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık. Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları, kültür-sanat etkinlikleri ve çeşitli buluşmalarla İstanbullular aynı sofrada ve aynı gönül ikliminde buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL