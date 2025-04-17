Çocuklar Savaş Mağdurlarına Mektup Gönderdi - Son Dakika
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Çocuklar Savaş Mağdurlarına Mektup Gönderdi

Çocuklar Savaş Mağdurlarına Mektup Gönderdi

İlkadım İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan’da savaş mağduru çocuklara destek için 55 mektup yazdı.

17.04.2025 15:43
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Samsun İlkadım İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla UNICEF'e 55 mektup gönderdi. Öğrenciler, "Savaş bitsin, çocuklar özgürce oyun oynasın" mesajı verdi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun'da anlamlı bir farkındalık çalışmasına sahne oldu. İlkadım İlkokulu öğrencileri, "Çocuk Hakları Yaşatır" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında savaşlardan etkilenen yaşıtları için harekete geçti.

UNICEF'e 55 mektup gönderildi

Minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte UNICEF Türkiye Temsilciliği'ne hitaben toplam 55 mektup kaleme aldı. Mektuplarda, savaş mağduru çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, "Kan ve gözyaşı son bulsun, çocuklar okula gitsin, sokaklarda özgürce oynasın" çağrısında bulunuldu.

Öğrencilerin satırlarında yer alan, "Kırık kalemlerle yarım kalan resimler, oynanmamış oyuncaklarla dolu odalar, kan bulaşmış elbiseler, teki kaybolmuş ayakkabılarla dolu sokaklar, ağlayan anneler ve çocukların acıları bitsin artık" ifadeleri dikkat çekti.

"Çocuklarımız evrensel kardeşliği öğreniyor"

İlkadım İlkokulu yönetimi, projenin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi:

"23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocuklarımızda evrensel kardeşlik bilinci oluşturmak istedik. Onlara haklarını savunmayı ve merhameti öğretirken, dünya çocuklarına da umut olmayı hedefledik."

Projeye katılan öğrenciler de "Filistinli arkadaşlarımızın sesini duyurmaktan gurur duyuyoruz" diyerek duygularını paylaştı.

"Bir çocuğun gözyaşı, insanlığın utancıdır"

Gönderilen mektuplarda, uluslararası kurumlara ve devlet liderlerine çocuk hakları ihlallerine karşı acil önlem alma çağrısı yapıldı. Öğrenciler, "Bir çocuğun gözyaşı, tüm insanlığın utancıdır ve bir çocuğun gülüşü dünyanın en masum duasıdır. 23 Nisan'da biz güldük ama onlar ağlıyor. Lütfen bu adaletsizliği durdurun" sözleriyle barış mesajlarını güçlü bir şekilde dile getirdi.

İlkadım İlkokulu'nun anlamlı girişimi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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