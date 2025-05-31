Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, "Çocuklar Tarihi Resimliyor" projesi kapsamında Menteşe'de yaşayan çocukları Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'nde bir araya getirdi.

Sanat yoluyla çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, çocuklar hem tarihle iç içe bir yolculuğa çıktı hem de arkeolojiyle sanatı buluşturdu. Etkinlik, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençlik çalışanları ile sanat alanında görev yapan eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk aşamasında çocuklar, uzman rehberler eşliğinde Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Ardından gördükleri tarihi yapıları kendi bakış açılarıyla resimlere aktaran çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Etkinlik boyunca müzeyi ziyaret eden vatandaşlara da farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Projeye gönüllü olarak katılan gençlerden Nazlı Uyar, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Sanatın çocuklarla buluştuğu bu projede yer almaktan çok mutlu oldum. Daha önce antik kentleri ziyaret etmiştim ancak bugün sanatla tarihi birleştiren bir programda yer almak bana farklı bir deneyim kazandırdı. Bizlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim"dedi. - MUĞLA