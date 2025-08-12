Çocuklar Tokat Belediyesi'nin mahalle şenlikleriyle doyasıya eğleniyor - Son Dakika
Çocuklar Tokat Belediyesi'nin mahalle şenlikleriyle doyasıya eğleniyor

12.08.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle şenlikleri 31 Ağustos'a kadar 42 mahallede çocuklara eğlenceli anlar yaşatacakTokat Belediyesi'nin "Üretken belediyecilik" anlayışı kapsamında hayata geçirdiği mahalle şenlikleri, kent genelinde coşku ile devam ediyor.

Tokat Belediyesi'nin "Üretken belediyecilik" anlayışı kapsamında hayata geçirdiği mahalle şenlikleri, kent genelinde coşku ile devam ediyor. Yüz boyama, palyaço gösterileri, balon katlama, ödüllü mini yarışmalar, çocuk şarkıları konseri, sinema gösterimi, çocuk tiyatrosu, masal anlatımı, sürpriz hediyeler ve ikramların yer aldığı etkinlikler çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Son olarak Altıyüzevler, Güneşli ve Kaşıkçıbağları mahallelerini kapsayan şenlik, Fevzi Çakmak Ortaokulu bahçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 31 Ağustos'a kadar sürecek etkinliklerle Tokat'ın 42 mahallesindeki çocuklar doyasıya eğlenecek.

"Çocuklarımızın enerjilerine ortak oluyoruz"

Sosyal ve kültürel etkinliklerle şehre değer kattıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Çocuklarımızın gülümsemesi, mahallelerimizin neşesi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Karne tatili hediyesi olarak yaz tatili sürecinde çocuklarımıza hem eğlenebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri ortamlar sunmaya gayret ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde onlara moral ve motivasyon kazandırmak, tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla, sadece alt ve üst yapı hizmetlerinde değil, sosyal ve kültürel etkinliklerde de şehrimize değer katıyoruz. Mahalle şenliklerimiz kapsamında bugüne kadar; Topçam, Bahçelievler, Karşıyaka, Altıyüzevler, Güneşli ve Kaşıkçıbağları Mahallelerimizde Mahalle Şenliklerimizi çocuklarımızın ve kıymetli ailelerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerimizi teşekkür ediyorum. Mahalle şenliklerimizde çocuklarımızın enerjisine ortak oluyor, ailelerimizle birlikte mahalle kültürünü ve dayanışmayı güçlendiriyoruz. Mahalle Şenliklerimizde hem çocuklarımız hem de ailelerimiz keyifli vakit geçiriyorlar. Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bekliyorum" dedi.

Şenlik 13 Ağustos'ta TOKİ İlköğretim Okulu bahçesinde Gezirlik, Yeşilova, Doğukent ve Doğancıbağları Mahalleleri, 15 Ağustos'ta Fatih İlköğretim Okulu bahçesinde Esentepe ve Kümbet Mahalleleri,

17 Ağustos'ta Şehit Mehmet Han Anadolu okulu bahçesinde Yeniyurt, Bedesten ve Derbent Mahalleleri, 19 Ağustos'ta Yeşilırmak MTAL bahçesinde Yeşilırmak Mahallesi, 21 Ağustos'ta Şehir Müzesi önünde Erenler, Seyitnecmettin, Cami-i Kebir, Kabe-i Mescit, Cemalettin, Alipaşa ve Hocaahmet Mahalleleri, 23 Ağustos'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu bahçesinde Akdeğirmen, Küçükbeybağı, Büyükbeybağı ve Geyras Mahalleleri, 25 Ağustos'ta Yunus Emre İlkokulu bahçesinde Kemer, Perakende, Mahmutpaşa ve Topçubağı Mahalleleri, 27 Ağustos'ta Cumhuriyet MTAL bahçesinde Devegörmez, Çay, Soğukpınar ve Mehmetpaşa Mahalleleri, 29 Ağustos'ta Plevne Lisesi alanında Yarahmet, Örtmeliönü, Gülbaharhatun, Oğulbey ve Yeni Mahalle, 31 Ağustos'ta ise Melik Ahmet Gazi İlkokulu bahçesinde Kaleardı ve Semerkant Mahallelerinde düzenlenerek son bulacak. - TOKAT

Kaynak: İHA

