Çocuklar Yaz Tatilinde Okçulukla Tanışıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde başlatılan yaz kursları kapsamında çocuklar okçuluk sporu ile tanışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde okçuluğun tekniklerini öğreniyor. Kurslarda sadece ok atmayı değil, aynı zamanda saha düzeni, ekipman kullanımı ve spor disiplini de öğretiliyor. Yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklar, hem eğlenirken öğreniyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyor.

Hedefe doğru güçlü adımlar

Okçulukla tanışan çocuklar, dikkat ve odaklanma becerilerini artırırken fiziksel olarak da kendilerini geliştiriyor. Tatil dönemini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, kurslar sayesinde özgüven kazanıyor ve sporla iç içe bir yaz yaşıyor.

Gençlerin sporla büyümesi için her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yanında olmaya, onları spora yönlendirmeye devam edeceğiz. Geleceğin başarılı sporcularını Aydın'dan çıkarmak bizim en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı. Kursa katılan öğrenciler ve velileri, sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN