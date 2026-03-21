Çocuklardan Aysel Teyzeye Bayram Ziyareti

21.03.2026 15:28
Manisa'da koruma altındaki çocuklar, Ramazan Bayramı'nda yaşlıları ziyaret ederek sevgi paylaştı.

Manisa'da koruma ve bakım altındaki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla tek başına yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı. Çocukların ziyaret ettiği 88 yaşındaki Aysel teyze, duygu dolu anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, beraberinde koruma ve bakım altındaki çocuklarla birlikte evinde tek başına yaşayan yaşlılara bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Aysel teyze de ziyaret edildi. Aysel teyzenin elini öperek bayramını kutlayan çocuklar, hem bayram sevincini paylaştı hem de yaşlı kadına yalnız olmadığını hissettirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Aysel teyze ile yakından ilgilenilerek hal ve hatırı soruldu, çocuklarla birlikte samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, ziyaretin önemine değinerek, "Koruma altındaki çocuklarımızla birlikte evinde tek başına yaşayan Aysel teyzemizi ziyaret ederek yalnız olmadığını gösterirken, çocuklarımıza da nesiller arası sevgi ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini yaşatmış olduk. Ziyarette Aysel teyzemizin hal ve hatırını sorduk, çocuklarımızla birlikte kendisiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

Bayram ziyaretleri sırasında çocukların gösterdiği sevgi ve ilgi Aysel teyzeyi duygulandırırken, ziyaret bayramın en anlamlı anlarından biri oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Advertisement
