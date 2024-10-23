Çocuklardan Gazze'ye Mektup ve Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocuklardan Gazze'ye Mektup ve Barış Çağrısı

Çocuklardan Gazze\'ye Mektup ve Barış Çağrısı

Malatyalı çocuklar, Gazze'deki akranları için duygusal mektuplar yazıp barış çağrısında bulundu.

23.10.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Bizde Kuşlar Filleri Yener/ Filistin'li Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliğine katılan çocuklar, İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Gazze'deki akranları için duygu dolu mektuplar yazdılar. İsrail'in saldırılarının insanlık dışı olduğuna vurgu yapan minikler, bu saldırıların bir an önce durması için tüm dünyaya barış çağrısında bulundular.

Malatya'lı çocuklar, İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği soykırıma sessiz kalmadı.

Yeşilyurt Kent Konseyinin düzenlediği 'Bizde Kuşlar Filleri Yener/ Filistin'li Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliğine katılan koca yürekli çocuklar, Filistin'li akranları için duygu yüklü mektuplar kaleme aldılar.

Yeşilyurt Kent Konseyi Binası önünde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan öğrenciler, yazdıkları mektuplarda Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkat çektiler. Duygu dolu sözlerin yer aldığı mektuplarında Gazze'deki çocuklara moral vermek ve İsrail'in saldırılarının sona ermesi dileğinde bulunan çocuklar, dünyaya barış çağrısında bulundular.

Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara duyulan empati ve dayanışma duygularının yer aldığı mektuplar, küçük yaşlarına rağmen öğrencilerin dünya gündemine olan duyarlılığını gözler önüne serdi. Yeşilyurt Kent Konseyinin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı ve özel etkinlik, çocukların dünya barışı ve insanlık adına taşıdıkları umudun bir kez daha ön plana çıkmasına vesile oldu. Gazze'deki çocukların yaşadıkları dramın sona ermesi için yazılan mektuplar, sadece bir dayanışma göstergesi değil, aynı zamanda gelecekte daha barış dolu bir dünya için atılan adımların sembolü olarak görüldü. Öğrencilerin bu içten ve samimi dilekleri, Filistin halkının yaşadığı acılara karşı duyarsız kalmayan bir neslin yetiştiğini göstermiş oldu.

Yazdıkları mektuplarla tüm dünyaya barış çağrısında bulunan çocuklar daha sonra farklı dillerde yazılan ve dünyaya barış mesajlarını içeren dövizlerle Yeşilyurt Kent Konseyi önünde ellerindeki Türk Bayrakları ve Filistin Bayraklarıyla, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'deki Müslümanların direnişine destek verdiler. Çocukların yazdıkları mektuplar Filistin'deki çocuklara ulaştırılmak üzere postalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Yeşilyurt, Politika, malatya, İsrail, Yerel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklardan Gazze'ye Mektup ve Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:31:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklardan Gazze'ye Mektup ve Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.