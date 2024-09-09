Yaralı Martı Çocukların İle Doğaya Salındı

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Çocukların bulduğu yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta çocuklar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sinop Ada Mahallesi Zeytin Sokak'ta çocuklar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan yaralı martı tedavisinin ardından kendisini bulan çocuklarla beraber doğaya salındı.