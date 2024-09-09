Yaralı Martı Çocukların İle Doğaya Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaralı Martı Çocukların İle Doğaya Salındı

Sinop'ta çocuklar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya salındı. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen martı, çocuklarla birlikte doğaya bırakıldı.

09.09.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların bulduğu yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta çocuklar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sinop Ada Mahallesi Zeytin Sokak'ta çocuklar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan yaralı martı tedavisinin ardından kendisini bulan çocuklarla beraber doğaya salındı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güncel, Sinop, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı Martı Çocukların İle Doğaya Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yaralı Martı Çocukların İle Doğaya Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement