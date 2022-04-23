Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı - Son Dakika
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Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı

23.04.2022 13:59
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Kolejinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Kolejinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Öğrencilerin gösterisi velilerden tam not aldı.

TED Düzce Koleji tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul kampüsünde bir dizi etkinlik düzenlendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla TED Düzce Koleji Kampüsünde arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir araya gelen öğrenciler danslar, jimnastik ve koro ile eğlence dolu bir gün geçirdi. - DÜZCE

Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı
Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı - Son Dakika


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