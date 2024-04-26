Çocukların Gözünden Geleceğin Şehirleri: Tasarım Atölyeleri Sergisi - Son Dakika
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Çocukların Gözünden Geleceğin Şehirleri: Tasarım Atölyeleri Sergisi

Çocukların Gözünden Geleceğin Şehirleri: Tasarım Atölyeleri Sergisi

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Arkki işbirliğiyle düzenlenen 'AHİKA Geleceğin Şehirlerine Çocukların Gözünden Bakıyor: Yaşanabilir Yarınlar İçin Tasarım Atölyeleri' projesi kapsamında üretilen tasarımlar, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başladı. Programda çocuklara atık yönetimi ve çevre bilinci konusunda bilgilendirme yapıldı ve proje belgeseli izlendi. Sergi, 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.

26.04.2024 13:00
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Ahiler Kalkınma Ajansı ile Finlandiya temelli geliştirici eğitim kurumu Arkki işbirliğinde düzenlenen 'AHİKA Geleceğin Şehirlerine Çocukların Gözünden Bakıyor: Yaşanabilir Yarınlar İçin Tasarım Atölyeleri' projesine katılan çocuklar tarafından üretilen tasarımlar, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Proje Lansmanı ile sergilenmeye başladı.

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Arkki Türkiye Koordinatörünün de katılım sağladığı programda, açılış konuşmalarının ardından Badem Pınarı Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Badem tarafından çocuklara atık yönetimi ve çevre bilinci konusunda bilgilendirme yapıldı ve projeye katılan çocukların röportajlarını da içeren proje belgeseli izlendi. Gün boyu sergiyi ziyaret eden çocuklar Arkki eğitmenlerinin düzenlediği atölyelere de katıldı. Sergi, 30 Nisan tarihine kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde görülebilir.

Proje çerçevesinde Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de yaşayan 7-12 yaş aralığındaki 152 çocuğun katıldığı tasarım atölyeleri 18- 22 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Gelecek yaşamı hayal ederek şehirlerin vizyonuna katkıda bulunan çocuklar; güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaşam için çizim ve maket oluşturmaya vurgu yapan tasarım odaklı düşünme sürecine dahil oldu. Atölyeler aracılığıyla çocuklar yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik, doğa, entegrasyon, yenileme ve geri dönüşüm gibi konularda yenilikçi fikirler ve üç boyutlu çözümler ürettiler. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın bölge illerinde kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı çocuklara ulaştığı faaliyet çerçevesinde hayata geçirilen bu tasarım atölyelerinde, Badem Pınarı firmasının atık pet şişeleri ve her ilde yöreye özgü malzemeler kullanıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Finlandiya, Kırşehir, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların Gözünden Geleceğin Şehirleri: Tasarım Atölyeleri Sergisi - Son Dakika

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